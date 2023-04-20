WP: Ряд зарубежных моделей ИИ используют данные RT и Sputnik для самообучения

Среди необычных оказались сайты 4chan, а также threepercentpatriots.com, на котором сторонники экс-президента США Дональда Трампа публиковали «антиправительственные тезисы». Также в списке оказались 27 сайтов, которые по версии американских властей являются рынком подделок и пиратской продукции.