WP: Ряд зарубежных моделей ИИ используют данные RT и Sputnik для самообучения

Ряд крупных англоязычных языковых нейросетей, которые аналогичны ChatGPT, использую для самообучения данные с сайтов российских информационных агентств RT и Sputnik. Об этом сообщило издание The Washington Post.
Согласно базе данных, ИИ использует 15 миллионов вебсайтов для самообучения. Помимо российских изданий, там также есть англоязычная версия сайта-справочника KakProsto.
Кроме того, языковые модели используют сайты американского госдепа и кабинета министров Великобритании. Также в списке встречаются и необычные сайты.
Среди необычных оказались сайты 4chan, а также threepercentpatriots.com, на котором сторонники экс-президента США Дональда Трампа публиковали «антиправительственные тезисы». Также в списке оказались 27 сайтов, которые по версии американских властей являются рынком подделок и пиратской продукции.
Ранее ученые из Китая в качестве эксперимента передали ИИ контроль над спутником Qimingxing 1. Отмечается, что в ходе эксперимента люди не вмешивались в процесс.