Житель Канады хочет отсудить у больницы компенсацию за деформацию полового органа во время операции

Во время операции, по заявлениям самого канадца, медики провели несогласованное вмешательство. Они провели манипуляции другого вида. На процедуру он согласия не давал. Мужчина также недоволен тем, что его пристегнули ремнями к столу, а в помещении присутствовала медсестра.