Житель Канады хочет отсудить у больницы компенсацию за деформацию полового органа во время операции

Мужчина из города Келоуна в Канаде подал иск в отношении медучреждения. Причиной этого стала деформация пениса, операцию на который проводили врачи. Пациент высказал недовольство из-за присутствия медсестры в кабинете во время хирургического процесса.
Орган был искривлен из-за травмы, полученной во время катания в горах. Как заявил сам пациент, проблем с функционированием не было. Однако позже он решил исправить дефект.
Во время операции, по заявлениям самого канадца, медики провели несогласованное вмешательство. Они провели манипуляции другого вида. На процедуру он согласия не давал. Мужчина также недоволен тем, что его пристегнули ремнями к столу, а в помещении присутствовала медсестра.
Житель Келоуна заявил, что операция не увенчалась успехом. Теперь пенис выглядит деформированным, сам пациент испытывает проблемы с эрекцией. Соответствующие жалобы он отразил в иске. Канадец хочет возместить траты на лечение.
Ранее стало известно, что 34% россиян боятся ходить к врачу. Как сообщает RT, из них 14% боятся посещать каких-либо медицинских работников в целом.