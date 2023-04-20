Щенок мальтипу «породнил» актрису Анну Семенович с певицей Татьяной Котовой

Российская актриса Анна Семенович «породнилась» с известной певицей Татьяной Котовой. Две семьи связал щенок породы мальтипу, рассказала Федеральному агентству новостей пиар-директор Анна Кружель.
Как стало известно, недавно у домашних любимцев исполнительницы появилось потомство. После того, как малыши подросли, звездная хозяйка начала подбирать для них надежных и заботливых хозяев.
Семенович оказалась одной из первых, кто изъявил желание забрать собаку домой. Выбор телеведущей пал на щенка-мальчика, которого она планирует подарить супруге своего младшего брата.
«Ребята поженились недавно и пока только планируют своих деток. Думаю, что питомец еще больше научит их заботе и ответственности о маленьком существе, так сказать, отчасти подготовит их к будущему настоящему родительству», — отметила бывшая фигуристка.
Стоит отметить, что она назвала свою семью «потомственными собачатниками» и пообещала принимать активное участие в уходе за питомцем. Также актриса поблагодарила Татьяну Котову за щенка, который обошелся ей в символические десять рублей.
Певица, в свою очередь, рассказала о тщательном подборе будущих хозяев для домашних животных. В частности, необходимо узнать график людей и выяснить наличие у них реального времени для заботы о четвероногих друзьях.
«Будущие хозяева должны быть очень ответственными людьми, ведь это же не игрушка, которую можно вернуть», — подчеркнула она.
Меж тем стало известно, что осенью 2023 года исполнительница Anna Asti проведет большие сольные концерты. Грандиозные мероприятия впервые состоятся в Москве и Санкт-Петербурге.