«Подталкивание украинцев в пекло конфликта»: депутат Белик предположил, с чем связан визит генсека НАТО в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 20-го апреля прибыл в Киев с неофициальным визитом, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание FT.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик в беседе с корреспондентом ФАН предположил, что визит Столтенберга напрямую связан с якобы готовящимся контрнаступлением Украины в зоне СВО.
«В царящую на Украине атмосферу, овеянную истерическим предвкушением грядущего контрнаступления, Запад решил вписать генсека НАТО, как фигуру, которая призвана поддержать киевский режим и своим визитом оправдать вливания Запада в украинский конфликт», – считает депутат.
По мнению собеседника ФАН, заявление Альянса о возможном вступлении в него Украины, с большой долей вероятности, окажется ложным.
«Полагаю, что логика визита Столтенберга, который накануне заявлял о необходимости обеспечить украинскую сторону оружием, сведется к подталкиванию украинцев в пекло конфликта. При этом разговоры о том, что страны НАТО подумают о приеме Украины в альянс после завершения боевых действий на ее территории свидетельствуют о том, что Запад будет до последнего извлекать выгоду из ситуации, мало заботясь о том, что в итоге станет с Украиной», — заключил Дмитрий Белик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей СВО.