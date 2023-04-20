Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минцифры не подтвердило сообщения о рассылке электронных повесток в ряде регионов России

Общество
Минцифры не подтвердило сообщения о рассылке электронных повесток в ряде регионов России

Минцифры России отреагировало на появившиеся в СМИ сообщения о планах рассылать электронные повестки через портал «Госуслуги» в некоторых регионах страны.

В ведомстве напомнили, что граждане, которые соответствуют всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами: лично в руки или заказным письмом. А для направления документа через портал «Госуслуги» потребуется принятие отдельного нормативного акта.

«В связи с этим электронные повестки через "Госуслуги" направляться не могут», — пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что рассылка электронных повесток в тестовом режиме началась в Петербурге. Об этом рассказал военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский.
минцифры рф электронные повестки госуслуги
Военкоры ФАН