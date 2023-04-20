Минцифры не подтвердило сообщения о рассылке электронных повесток в ряде регионов России

В ведомстве напомнили, что граждане, которые соответствуют всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами: лично в руки или заказным письмом. А для направления документа через портал «Госуслуги» потребуется принятие отдельного нормативного акта.