Президент РФ Владимир Путин призвал оказывать помощь новым регионам «с теплом, заботой»

Он напомнил о том, что жители Донбасса длительное время сражались за право быть частью Российской Федерации, «нашего общего мира». Лидер страны также сделал акцент на том, что в новых регионах долгие годы сохранялись совершенно другие реалии регионального и муниципального управления. Эти пункты существенно отличались от того, что было в РФ.