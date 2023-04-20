Президент РФ Владимир Путин призвал оказывать помощь новым регионам «с теплом, заботой»

Новым регионам России необходимо оказывать всю необходимую помощь. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил о том, что жители Донбасса длительное время сражались за право быть частью Российской Федерации, «нашего общего мира». Лидер страны также сделал акцент на том, что в новых регионах долгие годы сохранялись совершенно другие реалии регионального и муниципального управления. Эти пункты существенно отличались от того, что было в РФ.
В заключении Путин призвал россиян оказывать всестороннюю помощь новым регионам в вопросах интеграции в единую систему публичной власти. По мнению главы государства, это необходимо делать «с теплом, заботой».
Примечательно, что ранее президент указывал на необходимость поддерживать участников спецоперации. Как сообщает RT, муниципальные власти должны знать о нуждах и потребностях семей этой категории граждан РФ.