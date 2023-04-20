Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса опровергла сообщения о его отставке

Сообщения о возможной отставке губернатора Красноярского края Александра Усса являются слухами. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В администрации Усса назвали появившиеся сообщения «слухами». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее РБК со ссылкой на администрацию сообщал, что Усс уже написал заявление об отставке. Ожидается, что он станет сенатором от законодательного собрания региона. Сменить его может заместитель министра финансов Михаил Котюков.
9 апреля Усс поблагодарил всех, кто переживал за судьбу его сына Артема и помог ему вернуться из-под ареста в Италии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».