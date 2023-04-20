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Украинские беженцы устроили драку в социальном учреждении Пятигорска

Происшествия
Украинские беженцы устроили драку в социальном учреждении Пятигорска

Пьяные беженцы, прибывшие в Пятигорск с Украины, устроили поножовщину в центре временного размещения.

Как пишут авторы Telegram-канала «Осторожно, новости», конфликт произошел после распития алкоголя на территории пятигорского соцучреждения. При этом, один из мужчин — 60 летний житель Мариуполя — был вооружен канцелярским ножом. В драке он ранил своего 40-летнего оппонента.

Оба участника потасовки отправились в больницу, сообщает канал. В отношении мужчин планируется возбудить дело о причинении вреда здоровью и побои.

Ранее британцы потребовали от правительства ужесточить проверку украинских беженцев. Подобные меры будут проводиться из-за частых случаев мошенничества и воровства с их стороны.
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