Украинские беженцы устроили драку в социальном учреждении Пятигорска

Пьяные беженцы, прибывшие в Пятигорск с Украины, устроили поножовщину в центре временного размещения.
Как пишут авторы Telegram-канала «Осторожно, новости», конфликт произошел после распития алкоголя на территории пятигорского соцучреждения. При этом, один из мужчин — 60 летний житель Мариуполя — был вооружен канцелярским ножом. В драке он ранил своего 40-летнего оппонента.
Оба участника потасовки отправились в больницу, сообщает канал. В отношении мужчин планируется возбудить дело о причинении вреда здоровью и побои.
Ранее британцы потребовали от правительства ужесточить проверку украинских беженцев. Подобные меры будут проводиться из-за частых случаев мошенничества и воровства с их стороны.