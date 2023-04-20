Украинские беженцы устроили драку в социальном учреждении Пятигорска

Как пишут авторы Telegram-канала «Осторожно, новости», конфликт произошел после распития алкоголя на территории пятигорского соцучреждения. При этом, один из мужчин — 60 летний житель Мариуполя — был вооружен канцелярским ножом. В драке он ранил своего 40-летнего оппонента.