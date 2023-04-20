Мошенники убедили московского крановщика взять кредит и отдать им все деньги

После этого поступил новый звонок от девушки из «финансового отдела банка». Она сообщила, что теперь, чтобы сохранить денежные средства, необходимо оформить кредит на 600 тысяч рублей. Потерпевший спустился с крана, пошел в банк и оформил кредит, пятью переводами отправив деньги на неизвестные счета. Только после этого мужчина понял, что его обманули.