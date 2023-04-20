Мошенники убедили московского крановщика взять кредит и отдать им все деньги

Крановщик из Москвы перевел мошенникам более полумиллиона рублей. Неизвестные через WhatsApp убедили машиниста установить на телефон «антивирус-приложение» и оформить кредит, пока он сидел в башенном кране. Об этом cообщает Telegram-SHOT.
По информации канала, 54-летний мужчина заступил на смену в Южный порт (грузовой порт в Москве). В восемь утра ему через мессенджер позвонили «сотрудники службы безопасности банка» и сообщили, что некий Александр Е. в настоящий момент пытается оформить кредит на его имя.
Мужчина сначала не поверил, но преступникам удалось его убедить в том, что у него на мобильном телефоне плохой антивирус, либо его вообще нет. Якобы из-за этой причины мошенники взломали приложение банка и овладели данными. Пострадавший, следуя советам злоумышленников, установил новое приложение.
После этого поступил новый звонок от девушки из «финансового отдела банка». Она сообщила, что теперь, чтобы сохранить денежные средства, необходимо оформить кредит на 600 тысяч рублей. Потерпевший спустился с крана, пошел в банк и оформил кредит, пятью переводами отправив деньги на неизвестные счета. Только после этого мужчина понял, что его обманули.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители разыскивают звонивших.
Ранее в Московской области задержали двоих подозреваемых в мошенничестве, которые обманывали пенсионеров.