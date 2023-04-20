«Большая депрессивная деревня»: поляки прокомментировали прогноз о сокращении населения республики

По данным аналитиков, Польша — одна из лидеров антирейтинга по этому показателю среди стран ЕС. Сложившаяся ситуация не удивила жителей страны. По словам комментаторов, в республике страшно становиться родителем, к тому же молодые польские девушки предпочитают уезжать в Германию, Бельгию или Британию.