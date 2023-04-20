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«Большая депрессивная деревня»: поляки прокомментировали прогноз о сокращении населения республики

Общество
«Большая депрессивная деревня»: поляки прокомментировали прогноз о сокращении населения республики

Читатели польского издания Money.pl отреагировали на демографический прогноз «Евростата», согласно которому население республики сократится с 37,6 млн до 29,5 млн человек к 2100 году.

По данным аналитиков, Польша — одна из лидеров антирейтинга по этому показателю среди стран ЕС. Сложившаяся ситуация не удивила жителей страны. По словам комментаторов, в республике страшно становиться родителем, к тому же молодые польские девушки предпочитают уезжать в Германию, Бельгию или Британию.

«Посмотрите новости: сплошные убийства, трагедии, кражи, реклама — одни только лекарства. Одна большая депрессивная деревня», — пишет читатель издания под ником reb.

Польские фермеры на 50 сельскохозяйственных тракторах устроили протест из-за импорта украинских продуктов. Об этом ранее сообщило агентство РАР.
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