Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жительница Петербурга ответила в суде за наезд на инвалида-колясочника

Общество
Жительница Петербурга ответила в суде за наезд на инвалида-колясочника

Прокуратура Санкт-Петербурга добилась наказания водительницы, сбившей пешехода на инвалидной коляске.

Как отметили в ведомстве, суд рассмотрев материалы дела, признал виновной петербурженку в том, что она на автомобиле сбила инвалида-колясочника, который пересекал Миллионную улицу на зеленый сигнал светофора, сообщает «Петроград».

Суд приговорил нарушительницу ПДД к полутора годам ограничения свободы и лишил ее водительских прав на полгода. Также суд обязал ее компенсировать пострадавшему материальный ущерб в размере более 400 тысяч рублей.
петербург инвалид суд
Военкоры ФАН