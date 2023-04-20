Жительница Петербурга ответила в суде за наезд на инвалида-колясочника

Прокуратура Санкт-Петербурга добилась наказания водительницы, сбившей пешехода на инвалидной коляске.
Как отметили в ведомстве, суд рассмотрев материалы дела, признал виновной петербурженку в том, что она на автомобиле сбила инвалида-колясочника, который пересекал Миллионную улицу на зеленый сигнал светофора, сообщает «Петроград».
Суд приговорил нарушительницу ПДД к полутора годам ограничения свободы и лишил ее водительских прав на полгода. Также суд обязал ее компенсировать пострадавшему материальный ущерб в размере более 400 тысяч рублей.