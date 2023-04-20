Пульмонологи назвали отличия симптоматики кори от гриппа

Многие россияне продолжают путать признаки заболевания гриппом с инфицированием вирусом кори.
По словам пульманологов, хотя многие симптомы этих недугов действительно схожи, но у кори имеется один четкий характерный признак. Речь идет о появлении сыпи на твердом и мягком небе. Отмечается, что вирус кори проникает в организм через слизистые оболочки и относится к одним из самых заразных, сообщает «Южный федеральный».
При этом корь вызывает повышение температуры тела, сильный насморк, лающий кашель и конъюнктивит в сочетании со светобоязнью. Через несколько дней после заражения появляется сыпь на голове, за ушами, на лице, распространяясь на тело и конечности.