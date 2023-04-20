Ростовские власти пригрозили перевозчикам расторгнуть контракты из-за проблем с транспортом

Глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко дал перевозчикам несколько дней на решение проблем с транспортом в микрорайоне Суворовский. За нарушения графиков движения транспортникам пригрозили разрывом контрактов.
Как пишет сетевое издание «1Рнд», ростовский сити-менеджер объявил перевозчикам, что они в течение нескольких дней должны будут обеспечить стопроцентный выезд подвижного состава. В противном случае Логвиненко пригрозил расторгнуть контракты и внести компании в «черный список». По этой причине предприниматели больше не смогут заниматься перевозками, что грозит им банкротством.
Следить за выпуском транспорта на маршруты будет лично отраслевой зам Дмитрий Симков и руководитель дептранса, заявил чиновник. Сегодня мкр-н Суворовский обслуживают три транспортных компании, из которых, по данным горадминистрации, только одна выпускает весь подвижной состав.