Ростовские власти пригрозили перевозчикам расторгнуть контракты из-за проблем с транспортом

Как пишет сетевое издание «1Рнд», ростовский сити-менеджер объявил перевозчикам, что они в течение нескольких дней должны будут обеспечить стопроцентный выезд подвижного состава. В противном случае Логвиненко пригрозил расторгнуть контракты и внести компании в «черный список». По этой причине предприниматели больше не смогут заниматься перевозками, что грозит им банкротством.