Глава ФЛГР Елена Вяльбе: Иностранцы еще будут просить прощения у России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что иностранцы еще начнут просить прощения у РФ, требуя вернуть страну на турниры, передает «Спорт-Экспресс».
Вяльбе считает, что, когда закончится СВО, мир сильно поменяется и никогда не будет прежним. Запад, по ее мнению, будет «извиняться перед нами» и просить возвращения на международные турниры.
Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта дал рекомендации международным спортивным федерациям по допуску российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Они заключаются в том, чтобы допускать только тех россиян, которые не поддерживают СВО.
Ранее Вяльбе заявила, что она категорически против выступления российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.