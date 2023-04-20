Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на близкие к администрации президента источники.
Информаторы сообщили, что Усс уже написал заявление об отставке. Как ожидается, он станет сенатором от законодательного собрания региона. Информация на данный момент официально не подтверждена.
Предполагается, что его может сменить заместитель министра финансов Михаил Котюков. Ранее об отставке Усса сообщали «Ведомости» и «Коммерсант». По мнению этих источников, решение Усса покинуть свой пост связано с рейтинговыми проблемами.
Ранее Усс поблагодарил всех, кто помог вернуться его сыну из-под ареста в Италии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».