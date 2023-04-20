Российская певица Anna Asti впервые представит сольные концерты жителям Москвы и Петербурга

Популярная исполнительница Anna Asti впервые проведет большие сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Газета.Ru», сославшись на организаторов мероприятий.
По имеющейся информации, выступления состоятся осенью 2023 года. Однако точные даты в настоящее время не раскрываются.
При этом сама певица заявила, что активно готовится к концертам и пока не ощущает сильного волнения. Сейчас артистка сосредоточена на том, чтобы удивить поклонников грандиозным шоу.
«Посмотрим, получится ли осуществить это так, как видим это мы, чтобы это увидел и прочувствовал зритель. И, конечно же, будет много музыки и искренности — это самое важное», — прокомментировала она.
Меж тем музыкант SHAMAN представил новый клип на песню «Мы», снятый на Красной площади. Видеоролик появился на официальном YouTube-канале певца.