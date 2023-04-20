Участник «ПЕСНИ» на ТНТ Глеб Левинский рассказал об успехе в социальной сети ЯRUS

Уверенность музыканта на сцене росла. Будучи подростком, Глеб не обращал внимание на насмешки в интернете, и целенаправленно шел к своей цели. Выступления в родном регионе и душевная игра на гитаре сменились масштабными проектами на федеральном ТВ и массовым появлением поклонников.