Участник «ПЕСНИ» на ТНТ Глеб Левинский рассказал об успехе в социальной сети ЯRUS

От школьной сцены и любительского караоке к проектам на российском ТВ, топ-чартам и известности. Как исполнитель ЯRUS.Музыка Глеб Левинский добился успеха всего за три года, читайте в материале ФАН.
Молодой и талантливый артист, продюсер и музыкант Глеб Левинский, известный как Rammuse, раньше и не мечтал о карьере и популярности.
«Будучи еще зеленым мальчишкой, живущим в Сибири, в 2012 году в 10-м классе я попробовал себя в роли "певца в караоке": открывал YouTube, включал оригиналы песен и подпевал. Спустя время на школьном мероприятии меня попросили спеть, и директору школы понравилось. Чуть позже я начал понимать, что музыка — это однозначно мое», — вспоминает исполнитель.
Уверенность музыканта на сцене росла. Будучи подростком, Глеб не обращал внимание на насмешки в интернете, и целенаправленно шел к своей цели. Выступления в родном регионе и душевная игра на гитаре сменились масштабными проектами на федеральном ТВ и массовым появлением поклонников.
«После армии я решил уехать в Москву, и тут все закрутилось: многочисленные кастинги, знакомства с артистами, участие в 1 сезоне "ПЕСНИ" на ТНТ, шоу "УСПЕХ" на СТС, "Новая фабрика звезд" на МУЗ-ТВ. А с переездом в Югру я успел записать 2 сольных альбома, сотрудничал с именитыми музыкантами и участвовал в телепроектах», — делится Глеб Левинский.
Полные драйва, заразительной энергетики и динамичных звучаний, треки Rammuse покорили слушателей ЯRUS.Музыка. Сейчас композиции Глеба собирают тысячи прослушиваний и комментариев, а профиль на платформе ЯRUS набирает все больше подписчиков.
«На фоне ограничений по соцсетям в России я искал для себя что-то новое, и скачал ЯRUS. Для меня ЯRUS стал платформой с крутыми возможностями: здесь я могу на 100% монетизировать свое творчество и не зависеть от посредников. Новые слушатели появляются и увеличиваются в геометрической прогрессии, и все это благодаря ЯRUS», — сказал Глеб Левинский.
Поклонников творчества Rammuse 21 апреля ожидает новое музыкальное веяние: танцевальная работа GAZ станет уникальным совместным проектом Глеба с саунд-продюсером DJ Arei. Пользователи соцсети ЯRUS могут услышать этот и другие треки популярного артиста среди более 27 тысяч композиций сервиса ЯRUS.Музыка.