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Мэр Киева Кличко: Город расторгнет договор об аренде земли, на которой расположено здание посольства РФ

Политика
Мэр Киева Кличко: Город расторгнет договор об аренде земли, на которой расположено здание посольства РФ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что киевский городской совет «расторгнет договор» аренды территории, на которой находится здание посольства России, сообщается на официальном сайте администрации города.

«Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», — заявил мэр.

Совет принял решение о расторжении договора в четверг. Решение, как уточняет Кличко, принято единогласно. С таким предложением прежде выступала партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга Народа».

Ранее RT сообщал, что финские власти арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Подобное произошло в связи с санкциями ЕС.
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