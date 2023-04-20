Мэр Киева Кличко: Город расторгнет договор об аренде земли, на которой расположено здание посольства РФ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что киевский городской совет «расторгнет договор» аренды территории, на которой находится здание посольства России, сообщается на официальном сайте администрации города.
«Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», — заявил мэр.
Совет принял решение о расторжении договора в четверг. Решение, как уточняет Кличко, принято единогласно. С таким предложением прежде выступала партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга Народа».
Ранее RT сообщал, что финские власти арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Подобное произошло в связи с санкциями ЕС.