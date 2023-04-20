ООН указала на опасность от поспешного закрытия лагерей с семьями боевиков ИГ в Ираке

Гуманитарные группы выступили против закрытия, опасаясь, что уязвимым семьям, включая многих женщин и детей, будет трудно интегрироваться в родных городах, и они будут подвергнуты стигматизации за свою предполагаемую или реальную связь с боевиками ИГ✱. Жители лагеря заявили, что опасаются насилия со стороны ополченцев и местных племен, если они вернутся к себе домой.