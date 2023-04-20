ООН указала на опасность от поспешного закрытия лагерей с семьями боевиков ИГ в Ираке

Обеспокоенность международных организаций связана с низкими шансами на реинтеграцию родственников боевиков в общество.
ООН «выражает обеспокоенность» в связи с быстрым закрытием иракскими властями лагеря для перемещенных лиц, в котором проживало более 300 семей, связанных с группировкой «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено в РФ).
Представительство международной организации в Багдаде заявило, что упразднение объекта «Джада 5» в городе Кайяра на севере страны было произведено без «надлежащего уведомления или подготовки».
Гуманитарные группы выступили против закрытия, опасаясь, что уязвимым семьям, включая многих женщин и детей, будет трудно интегрироваться в родных городах, и они будут подвергнуты стигматизации за свою предполагаемую или реальную связь с боевиками ИГ✱. Жители лагеря заявили, что опасаются насилия со стороны ополченцев и местных племен, если они вернутся к себе домой.
Каждой такой семье выданы по 1,5 млн иракских динаров (около 1 030 долларов) на поиск нового жилья.
Багдад в конце 2020 года начал проводить политику закрытия лагерей для перемещенных лиц по всей стране, надеясь, что это ускорит восстановление государства после его разорения в результате боевых действий.
С тех пор большинство подобных объектов ликвидированы, за исключением тех, что находятся в полуавтономном регионе Иракский Курдистан, а также «Джада-1» в Кайяре, где содержатся связанные с ИГ заключенные, которые ранее находились в соседнем сирийском лагере Аль-Хол.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация