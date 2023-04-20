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FT: Столтенберг во время визита на Украину встретится с Зеленским и высокопоставленными чиновниками

Политика
FT: Столтенберг во время визита на Украину встретится с Зеленским и высокопоставленными чиновниками

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times.

Издание сообщает, что встреча пройдет перед заседанием контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в Германии 21 апреля. В ходе нее он может призвать союзников ускорить поставки вооружения Киеву.

Столтенберг прибыл на Украину с необъявленным визитом в четверг. В пресс-службе Альянса подтвердили данный факт. Об этом информирует «Вечерняя Москва».

Необъявленные визиты являются обычной практикой организации поездок чиновников НАТО в страны, где ведутся боевые действия. Стоит отметить, что подобное многократно происходило во время 20-летней войны в Афганистане.
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