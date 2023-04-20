Аптечные сети пожаловались на незаконную продажу «Оземпика» по завышенной цене

Члены Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) сообщили в Росздравнадзор о появлении на рынке неправильно упакованного препарата для терапии диабета «Оземпик» по цене в четыре раза выше предельной.
Как сообщает РБК со ссылкой на письмо членов РААС, продажи препарата датской компании Novo Nordisk по завышенным ценам фиксируются уже полгода. Это произошло на фоне заявления производителя о скором уходе с российского рынка, сообщили в ассоциации.
«РААС особенно насторожил отдельный случай приобретения "Оземпика" в марте в несетевой аптечной организации Москвы. На картонной таре отсутствовали надписи на русском языке», — говорится в письме представителя аптечных сетей в надзорное ведомство.
Ранее издание Infox.ru писало, что производитель препарата — датская компания Novo Nordisk прекратит поставки в Россию с 2024 года.