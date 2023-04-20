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В ЯНАО Инспектор ДПС заставил пенсионера продать ему иномарку, угрожая уголовным делом

Происшествия
В ЯНАО Инспектор ДПС заставил пенсионера продать ему иномарку, угрожая уголовным делом

Сотрудник правоохранительных органов вынудил выпившего пенсионера продать ему иномарку за 15 тысяч рублей, угрожая возбуждением уголовного дела о нетрезвом вождении. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 32-летник полицейский Руслан Калимуллин из Ноябрьска остановил в ночное время суток Toyota Tercel, за рулём был выпивший 68-летний Владимир. Калимуллин стал запугивать пенсионера уголовным делом, но предложил выход: Владимир должен был продать инспектору свой автомобиль за 15 тысяч рублей. В настоящее время такая машина на различных площадках стоит от 100 тысяч рублей.

Сделка была оформлена, но через некоторое время о ней узнали коллеги полицейского. Сейчас он находится в СИЗО, против него самого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее заместителя губернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки.
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