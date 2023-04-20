В ЯНАО Инспектор ДПС заставил пенсионера продать ему иномарку, угрожая уголовным делом

По данным канала, 32-летник полицейский Руслан Калимуллин из Ноябрьска остановил в ночное время суток Toyota Tercel, за рулём был выпивший 68-летний Владимир. Калимуллин стал запугивать пенсионера уголовным делом, но предложил выход: Владимир должен был продать инспектору свой автомобиль за 15 тысяч рублей. В настоящее время такая машина на различных площадках стоит от 100 тысяч рублей.