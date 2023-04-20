«Не испугать ребенка, и не испугаться самому»: почему наставником в детском доме может стать не каждый

Многие детские дома практикуют не только волонтерство, но и наставничество. О том, что подразумевает эта программа, и почему наставником может стать не каждый — в материале ФАН.
Что за программа — «наставничество»?
Сегодня, пожалуй, практически все детские дома в крупных городах России знают о явлении наставничества. Можно сказать, это такая усиленная форма волонтерства, направленная непосредственно на конкретного ребенка, а чаще всего — подростка. В рамках программы, прошедшие отбор и специальное обучение, наставники знакомятся и общаются с конкретным детдомовцем и начинают совместный путь к дружбе и контакту.
Целью наставничества является не только общение. Есть и менее явные задачи. За внешней дружбой кроются столь важные аспекты, как попутное обучение ребенка жизни вне стен учреждения, умение вести быт, а также развитие доверия и позитивной надежной привязанности — насколько это возможно.
Человек, не связанный с темой детских домов, может и не догадываться, как сложно их подопечным бывает начать самостоятельную жизнь по достижению совершеннолетнего возраста. Большой процент ребят не справляется с этим, а программа призвана не только облегчить им бытовой аспект, но и подарить человека, который останется с ними после выхода из детского дома. Есть много трогательных историй многолетней дружбы, когда подростки вырастали и становились другом семьи наставника. Кроме того, у многих наставников за время программы появляются свои дети, а кто-то даже усыновляет своего подопечного.
Наставник: путь не для каждого. Так ли легко им стать?
Организацией таких программ занимаются, как правило, благотворительные фонды, оказывающие поддержку детдомам. Казалось бы, любой желающий помочь — должен иметь такую возможность, и для того, чтобы стать волонтером в детском доме, действительно не нужно ничего, кроме свободного времени и желания. Однако, вопреки многим суждениям, наставником может стать далеко не каждый.
Во многих городах и фондах возраст наставника начинается с 24 лет. Это обусловлено не только зрелостью личности, которая берет ответственность за чужого ребенка, но и большей вероятностью, что человек взрослого возраста не будет резко менять свою жизнь. Если наставник вступает в программу, желательно не задумываться о переездах минимум ближайшие несколько лет.
Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская рассказала корреспонденту ФАН о том, какие требования выдвигаются к наставникам и о том, почему стать таковым может не каждый.
«В нашем фонде в таком случае идет индивидуальный психологический отбор. Человек, который хочет быть наставником, он хочет не просто помогать, как волонтер, а именно лично общаться с кем-то, кто находится в тяжелой, уязвимой ситуации. Не важно, ребенок это в детском доме, бабушка из дома престарелых или семья с ребенком с инвалидностью. Нам нужно понимать надежность человека, его ответственность и эмоциональную стабильность. Важно, чтобы наставник, в силу чрезмерных эмоциональных впечатлений, не испугал ребенка или не испугался сам и не ушел», — объясняет Альшанская.
Помимо надежности и чувства ответственности наставник также должен иметь специальные знания. Как правило, большинство фондов, которые привлекают желающих попробовать себя в этом деле, обучают их сами, обеспечивая необходимыми знаниями и навыками. Например, в благотворительном фонде «Солнечный город» в Новосибирске, наставников обучают азам психологии общения и психологии сиротства. Также в рамках программы проходит ряд тренингов и даже консультации с психологом.
«Обычные дети» в необычной обстановке
По словам эксперта Елены Альшанской, дети из детдомов — это самые обычные дети, однако имеющие ряд особенностей. Жизнь в учреждении является немаловажным фактором, который в результате влияет на формирование личности.
«Они абсолютно обычные, такие же, как все, но попавшие в трудную ситуацию и живущие в не совсем обычных условиях. Да и сам факт того, что ребенок сейчас находится без своей семьи тоже, безусловно, накладывает на определенные особенности. Формируются какие-то паттерны поведения в системе, не всегда удобные и правильные для того, чтобы потом интегрироваться в среду нашего обычного мира, где люди живут своими индивидуальными семьями, домохозяйствами — не в коммунах, без общих кухонь», — рассказывает руководитель благотворительного фонда.
Система действительно накладывает определенный отпечаток. Наставничество призвано смягчить и это. В рамках программы наставники часто приглашают своих подопечных к себе в гости, где могу научить их элементарному быту, готовке и прочим, необходимым во взрослой жизни, вещам.
«К сожалению, в системе государственного присмотра у детей очень часто формируются определенные паттерны поведения. Они живут в условиях, когда все готовое: еда готовая, за ними часто убирают, у них нет возможности проявить ответственность за свою жизнь, потому что все за них решается. С одной стороны, ты живешь на всем готовом, в системе полного обеспечения, а с другой — не можешь действительно расти и становиться самостоятельным, брать ответственность за собственную жизнь, делать какие-то выборы. Ты привыкаешь, что все вокруг тебя обслуживают, и тебе должны», — отмечает эксперт.
Однако, не все могут, да и хотят становиться наставниками. Если человек чувствует в себе силы и желание помогать по-другому, ему стоит задуматься о том, чтобы попробовать себя в качестве волонтера. Подробнее об этом и о том, что нужно, чтобы вступить в ряды волонтеров для помощи детским домам, ФАН ранее также рассказала Елена Альшанская.