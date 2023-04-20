«Не испугать ребенка, и не испугаться самому»: почему наставником в детском доме может стать не каждый

Человек, не связанный с темой детских домов, может и не догадываться, как сложно их подопечным бывает начать самостоятельную жизнь по достижению совершеннолетнего возраста. Большой процент ребят не справляется с этим, а программа призвана не только облегчить им бытовой аспект, но и подарить человека, который останется с ними после выхода из детского дома. Есть много трогательных историй многолетней дружбы, когда подростки вырастали и становились другом семьи наставника. Кроме того, у многих наставников за время программы появляются свои дети, а кто-то даже усыновляет своего подопечного.