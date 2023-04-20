Молдавские власти распорядились заблокировать сайты российских СМИ на территории республики

Сайты ряда российских СМИ заблокируют на территории Молдавии. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Службы информации и безопасности республики.
По имеющимся данным, очередные рестрикции должны коснутся порталов politnavigator.net и news-front.info. Кроме того, под ограничения попала платформа politnavigator.news.
Согласно решению властей, местные интернет-провайдеры и службы электронной связи обязаны заблокировать доступ к указанным сайтам в ближайшее время. При этом ранее под санкции уже попали ресурсы агентства Sputnik, а также русскоязычные телеканалы RTR Moldova и Accent TV.
Накануне министр обороны государства Анатолий Носатый заявил, что Кишинев придерживается нейтралитета в рамках украинского кризиса. В связи с этим о поставках вооружений в зону конфликта не может идти и речи, подчеркнул он.