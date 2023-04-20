Молдавские власти распорядились заблокировать сайты российских СМИ на территории республики

Согласно решению властей, местные интернет-провайдеры и службы электронной связи обязаны заблокировать доступ к указанным сайтам в ближайшее время. При этом ранее под санкции уже попали ресурсы агентства Sputnik, а также русскоязычные телеканалы RTR Moldova и Accent TV.