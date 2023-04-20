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Молдавские власти распорядились заблокировать сайты российских СМИ на территории республики

Общество
Молдавские власти распорядились заблокировать сайты российских СМИ на территории республики

Сайты ряда российских СМИ заблокируют на территории Молдавии. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Службы информации и безопасности республики.

По имеющимся данным, очередные рестрикции должны коснутся порталов politnavigator.net и news-front.info. Кроме того, под ограничения попала платформа politnavigator.news.

Согласно решению властей, местные интернет-провайдеры и службы электронной связи обязаны заблокировать доступ к указанным сайтам в ближайшее время. При этом ранее под санкции уже попали ресурсы агентства Sputnik, а также русскоязычные телеканалы RTR Moldova и Accent TV.

Накануне министр обороны государства Анатолий Носатый заявил, что Кишинев придерживается нейтралитета в рамках украинского кризиса. В связи с этим о поставках вооружений в зону конфликта не может идти и речи, подчеркнул он.
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