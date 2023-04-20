Принятый за космический болид под Киевом спутник НАСА сошел с орбиты

Солнечный зонд НАСА RHESSI сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщается на сайте spacetrack.org со ссылкой на Космическое командование Вооруженных сил США.
Данный спутник числится в каталоге военного ведомства под номером 27370, он помечен как сошедший с орбиты. Ранее за падение этого спутника был принят упавший в Киевской области космический болид.
Сам же аппарат был запущен в 2002 году и продолжал свою деятельность до 2018 года. Спутник ввел наблюдения за солнечными вспышками и прекратил свою миссию из-за потери связи с Землей.
Ранее Космическое агентство Украины назвало вспышку над Киевом «высокоэнергетическим акустическим событием». Связано оно было с вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.