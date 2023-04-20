Военный эксперт Колясников: импортом украинского зерна Германия обрекает население на нищету

Военный эксперт Сергей Колясников поделился мнением о положении ФРГ в рамках зерновой сделки. По мнению специалиста, Германия жертвует благополучием собственных граждан назло России.
Он напомнил, что зерно вывозится с Украины якобы в нуждающиеся страны, однако на деле попадает в Европу. В результате уже местные фермеры не могут реализовать свое зерно. Это приводит к убыткам, сообщает SM News. При этом качество продукта оставляет желать лучшего.
«Германия рушит свою промышленность, обрекает население на нищету, лишь бы у России выручка за газ была поменьше. И с зерном сейчас ровно та же история. Украинство — это болезнь», – подчеркнул он.
Стоит отметить, что фермеры Польши уже высказались против ввоза продуктов с Украины. Протестующие на тракторах планируют проехать по национальной дороге №8.