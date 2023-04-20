Военный эксперт Колясников: импортом украинского зерна Германия обрекает население на нищету

Он напомнил, что зерно вывозится с Украины якобы в нуждающиеся страны, однако на деле попадает в Европу. В результате уже местные фермеры не могут реализовать свое зерно. Это приводит к убыткам, сообщает SM News. При этом качество продукта оставляет желать лучшего.