Политолог Артур Атаев: сейчас в Армении царят откровенно упаднические настроения

Как заявил 20 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян, Армения готова разместить на своей территории миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее он выразил готовность признать суверенитет Азербайджана над спорным Нагорным Карабахом. По мнению политолога Артура Атаева, такие разнонаправленные заявления говорят о тяжелом кризисе, царящим в армянской власти.
«Не только Россия готова к размещению в стране миссии ОДКБ, но и Армения тоже готова», — заявил Никол Пашинян, отметив стремление Еревана к тому, чтобы возможная миссия была эффективной.
Как он утверждает, это важно не только для Армении и ОДКБ, но и для всего региона. Пашинян подчеркнул, что ОДКБ имеет обязательства в сфере безопасности перед Арменией, так же как и его страна имеет аналогичные обязательства перед Организацией.
«Сравнивать значение миссии Европейского союза и ОДКБ в Ереване нельзя. Наши ожидания от миссии ОДКБ должны быть более высокими, чем от миссии ЕС», — заявил он.
Напомним, в январе армянская сторона отказалась от учений ОДКБ. Пашинян сообщил, что в Минобороны Армении сочли «нецелесообразным» проведение подобных мероприятий в стране. Позднее секретарь Совбеза страны Армен Григорян заявил, что у Еревана нет задачи выйти из ОДКБ.
Напомним, 18 апреля премьер Армении Пашинян впервые публично заявил о признании территориальной целостности Азербайджана и его суверенитете над Нагорным Карабахом. По словам Пашиняна, мир на Южном Кавказе возможен только тогда, когда Армения зафиксирует: ее территория — это 29,8 тысяч квадратных километров Армянской ССР, в границах которой она получила независимость в 1991-м. При этом он подчеркнул — Ереван должен четко прояснить, что у него «нет и никогда не будет территориальных претензий к другим странам», и эту идею следует внедрить в сознание армянского общества.
Пашинян напомнил, что, подписавшись под Мадридскими принципами в 2007-м, Армения фактически признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Армянская оппозиция расценила слова Пашиняна как «сдачу» Нагорного Карабаха. Этот регион входил в Азербайджанскую ССР при Советском союзе, но по завершении Первой карабахской войны в 1994-м фактически находился под контролем Армении.
Как заявил по этому поводу ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, противоречивые заявления армянского лидера отражают ту глубокую депрессию, которая царит в Армении.
«Пашинян — это политик, который прекрасно чувствует настроения людей. А настроения в армянском обществе сейчас носят депрессивный, даже упаднический характер. Все социологические опросы фиксируют глобальное разочарование армянского общества в своих политических элитах, «глобальном армянстве» и даже в своей зарубежной диаспоре. А ведь она всегда была одной из сильных сторон Армении. Вслед за кризисом армянской государственности, наблюдается и наступление уныния в обществе. И Никол Пашинян, по сути, фиксирует это в своих выступлениях. Самый важный вопрос, способствовавший так называемому «Карабахскому разочарованию» армян — то, что нынешние элиты страны не привели ее к политическому, военному или экономическому успеху. Хотя армяне этого очень от них ожидали», — указал Атаев.
Крайне опасная тенденция для армянской государственности — в том, что сейчас идет внутренний тренд на разделение карабахцев и «остальных» армян.
«В этих условиях то, что заявляет Пашинян, не стало большим сюрпризом. По сути, ранее он планомерно подводил к этому весь армянский социум и политические элиты Армении. Он постепенно подводил общество к тому, что причиной блокады Арцаха (армянское название Карабаха. — Прим. ФАН), а также экономического и логистического кризиса в стране стали последствия проигранной в 2020-м Азербайджану войны за Карабах», — указал Атаев.
Эксперт напомнил, что значительная часть экономики Армении зависит от поставок по единственной Военно-Грузинской дороге, связывающей эту страну с Россией.
«Сейчас эта артерия чудовищно перегружена. Да, сейчас там строят новые стоянки для грузовиков, возле границы с Грузией. Но это системно не решают логистическую проблему Армении. По мнению Пашиняна, нужно признать государственность границы между его страной и Азербайджаном в границах бывших Армянской и Азербайджанской ССР. По сути, для Еревана это равносильно признанию своего поражения в многолетней борьбе за Карабах, — указал Артур Атаев.
Еще один ключевой фактор, который премьер Пашинян не может игнорировать — это охвативший Армению тяжелый демографический кризис.
«Это происходит на фоне того, что в стане врага, в Азербайджане идет серьезный демографический рост. Там численность населения уже достигла планки в 10 миллионов человек. А в Армении людей более чем в три раза меньше. По мысли Пашиняна, фактическая сдача Карабаха будет способствовать более транспарентной экономической и политической деблокаде Армении со стороны Турции и Азербайджана. В этом случае, Ереван может рассчитывать хотя бы на небольшой экономический рост. Еще один фактор, который вынужден учитывать премьер Армении — это «турецкий» фактор. Он стал критически важным в условиях, когда Россия фактически начала уход из Закавказья. Поэтому Пашинян больше не может не считаться с Турцией, на данный момент она стала там доминирующей державой», — сказал эксперт.
Напомним, до начала Второй карабахской войны в 2020 году Пашинян несколько раз утверждал, что «Арцах — это Армения, и точка». Свою позицию он объяснял тем, что исходит из Декларации о независимости Армении, где говорится о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха.В сентябре 2022-го, после того, как Азербайджан нанес удары по приграничным армянским городам, Пашинян заявил, что он и его команда хотят «подписать бумагу, из-за которой нас будут называть предателями», но целью которой будет мир и безопасность Армении.