Политолог Артур Атаев: сейчас в Армении царят откровенно упаднические настроения

Напомним, до начала Второй карабахской войны в 2020 году Пашинян несколько раз утверждал, что «Арцах — это Армения, и точка». Свою позицию он объяснял тем, что исходит из Декларации о независимости Армении, где говорится о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха.В сентябре 2022-го, после того, как Азербайджан нанес удары по приграничным армянским городам, Пашинян заявил, что он и его команда хотят «подписать бумагу, из-за которой нас будут называть предателями», но целью которой будет мир и безопасность Армении.