Европарламент поддержал решение ввести безвизовый режим с Косово

Большинство депутатов Европарламента проголосовали за смягчение визового режима ЕС с Косово, заявлено на сайте органа.
Сообщается, что гражданам непризнанного Косово разрешат въезжать в страны Европейского союза без запроса на визы на 90 дней. После того как закон в 2024 году вступит в силу, Западные Балканы будут иметь похожий режим для Шенгенской зоны.
Реализация законопроекта намечена на 1 января 2024 года несмотря на то, что пять стран сообщества не предоставили своего согласия. Его подпишут глава Европарламента Роберта Метсола и представитель Швеции, которая на данный момент является председателем ЕС.
Ранее сообщалось, что Экс-президента Косово Хашима Тачи будут судить за военные преступления.