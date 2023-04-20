Губернатор Белгородской области Гладков: 30 человек стали жертвами украинских атак в регионе с начала СВО

Жертвами украинской агрессии в Белгородской области с начала российской спецоперации стали 30 человек. Соответствующую статистику привел губернатор региона Вячеслав Гладков.
Стоит отметить, что еще в январе число погибших жителей области было 25. Еще 96 получили ранения. Об этом Гладков докладывал президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Кремле. По данным губернатора Белгородской области, на сегодняшний день в регионе количество раненых достигает 123 человека.
Напомним, что Киев неоднократно устраивал провокации на территории Белгородской области. С 11 апреля прошлого года в регионе действует желтый уровень террористической опасности.