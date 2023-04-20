Губернатор Белгородской области Гладков: 30 человек стали жертвами украинских атак в регионе с начала СВО

Стоит отметить, что еще в январе число погибших жителей области было 25. Еще 96 получили ранения. Об этом Гладков докладывал президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Кремле. По данным губернатора Белгородской области, на сегодняшний день в регионе количество раненых достигает 123 человека.