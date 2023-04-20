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Суд Туниса приговорил лидера партии «Ан-Нахда» Аль-Ганнуши к тюремному заключению

Весь мир
Суд Туниса приговорил лидера партии «Ан-Нахда» Аль-Ганнуши к тюремному заключению

Тунис, 20 апреля. Тунисский судья вынес постановление о тюремном заключении главы партии «Ан-Нахда» Рашида аль-Ганнуши, сообщают арабские СМИ.

Известный критик президента Каиса Саида задержан по подозрению в заговоре против внутренней государственной безопасности.

«Решение о заключении Аль-Ганнуши под стражу было готово еще до того, как он выразил свое мнение», — заявила адвокат оппозиционера Мония Буали.

Глава партии «Ан-Нахда» на странице в социальных сетях опубликовал комментарий после решения судьи.

«Я с оптимизмом смотрю в будущее», — написал он.

Члены оппозиции опасаются, что арест Аль-Ганнуши проложит путь к запрету деятельности организации. Накануне власти Туниса ограничили собрания во всех офисах партии «Ан-Нахда», а полиция закрыла штаб-квартиру главной оппозиционной структуры.

Ранее Соединенные Штаты Америки решили сократить материальную помощь, предоставляемую Тунису для обеспечения безопасности его границ с Ливией.

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