Суд Туниса приговорил лидера партии «Ан-Нахда» Аль-Ганнуши к тюремному заключению

Члены оппозиции опасаются, что арест Аль-Ганнуши проложит путь к запрету деятельности организации. Накануне власти Туниса ограничили собрания во всех офисах партии «Ан-Нахда», а полиция закрыла штаб-квартиру главной оппозиционной структуры.