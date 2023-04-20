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Японский политик предрек миру «темное будущее» из-за риторики президента США Джо Байдена

Политика
Японский политик предрек миру «темное будущее» из-за риторики президента США Джо Байдена

Политика президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена может привести международную арену к третьей мировой войне. Соответствующую точку зрения озвучил японский политик Еити Масудзоэ.

Такой информацией поделился интернет-портал Yahoo News Japan в среду, 20 апреля. Риторика главы Белого дома лишила Вашингтон Африки и Ближнего Востока, добавил эксперт. Байден как президент США не способен предотвратить катастрофу, как не смог помешать росту влияния России и Китая, подчеркнул японский политик.

«Пока мировая общественность наблюдает за происходящим на Украине, Россия и Китай укрепили свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке», — резюмировал Масудзоэ.

Ранее в Bloomberg охарактеризовали намерение президента США поддерживать украинское правительство и бороться с Пекином.
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