Японский политик предрек миру «темное будущее» из-за риторики президента США Джо Байдена

Такой информацией поделился интернет-портал Yahoo News Japan в среду, 20 апреля. Риторика главы Белого дома лишила Вашингтон Африки и Ближнего Востока, добавил эксперт. Байден как президент США не способен предотвратить катастрофу, как не смог помешать росту влияния России и Китая, подчеркнул японский политик.