Суд отправил в колонию бывшего полицейского из Перми за интимные переписки со школьницами

Пермский экс-полицейский Сергей Калабин приговорен к пяти годам лишения свободы за интимные переписки на сайте знакомств с несовершеннолетними. Об этом сообщает «Газета.ру».
Известно, что пермяка отправили в исправительную колонию строгого режима.
Подозреваемый не соглашался с гособвинителем, утверждая, что не знал о возрасте школьниц. Адвокат также добавляла, что девочки завышали возраст во время регистрации на сайте знакомств, а во время переписки подсудимый не мог понять, что его собеседницы — дети.
Ранее стало известно, что учитель из Талицы более пяти лет занимался растлением несовершеннолетних.