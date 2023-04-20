Суд отправил в колонию бывшего полицейского из Перми за интимные переписки со школьницами

Подозреваемый не соглашался с гособвинителем, утверждая, что не знал о возрасте школьниц. Адвокат также добавляла, что девочки завышали возраст во время регистрации на сайте знакомств, а во время переписки подсудимый не мог понять, что его собеседницы — дети.