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Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт и Белград подпишут соглашение о строительстве нового нефтепровода

Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт и Белград подпишут соглашение о строительстве нового нефтепровода

Венгрия и Сербия планируют заключить соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Новый нефтепровод должен связать города Альдьо и Нови-Сад. Данный проект должен поспособствовать улучшению энергоснабжения обоих государств.

«Компании MOL и «Транснафта» продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне на венгерско-сербском саммите», — сказал Сийярто

Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович добавила, что на саммите будет подписано еще одно соглашение между государствами. В результате будет создано совместное венгерско-сербское энергетическое предприятие.

Ранее Венгрия смогла добиться разрешения на ряд запретов по ввозу в страну продукции с Украины. Таким образом Будапешт решил твердо отстоять права своих фермеров.
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