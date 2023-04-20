Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт и Белград подпишут соглашение о строительстве нового нефтепровода

Венгрия и Сербия планируют заключить соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Новый нефтепровод должен связать города Альдьо и Нови-Сад. Данный проект должен поспособствовать улучшению энергоснабжения обоих государств.
«Компании MOL и «Транснафта» продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне на венгерско-сербском саммите», — сказал Сийярто
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович добавила, что на саммите будет подписано еще одно соглашение между государствами. В результате будет создано совместное венгерско-сербское энергетическое предприятие.
Ранее Венгрия смогла добиться разрешения на ряд запретов по ввозу в страну продукции с Украины. Таким образом Будапешт решил твердо отстоять права своих фермеров.