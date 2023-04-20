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В «Яндексе» предупредили россиян о новой афере, якобы связанной с их сервисом

Общество
В «Яндексе» предупредили россиян о новой афере, якобы связанной с их сервисом

Мошенники все чаще звонят россиянам от имени «Яндекса». Об этом сообщили в организации. Представители объяснили, в чем заключается уловка, лишившая денег множество жителей страны.

Злоумышленники звонят людям и предлагают выгодные инвестиции. При этом они подчеркивают, что являются представителями крупной отечественной IT-компании. Поверившие абоненту люди лишаются крупных сумм денег.

В организации подчеркивают, что сервис «Яндекс. Инвестиции» был закрыт в 2022 году. Следственно, никакого отношения к звонкам с просьбой вложить деньги в выгодные проекты они не имеют. Других приложений, связанных с брокерской деятельностью, у IT-гиганта также нет.

Ранее стало известно о другом способе обманывать россиян. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», теперь мошенники занимаются подделкой цифровых документов.
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