В «Яндексе» предупредили россиян о новой афере, якобы связанной с их сервисом

В организации подчеркивают, что сервис «Яндекс. Инвестиции» был закрыт в 2022 году. Следственно, никакого отношения к звонкам с просьбой вложить деньги в выгодные проекты они не имеют. Других приложений, связанных с брокерской деятельностью, у IT-гиганта также нет.