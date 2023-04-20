Психолог Ольга Андронникова рассказала о признаках развития подростковой агрессии

Специалисты отмечают рост числа инцидентов, связанных с подростковой агрессией. О причинах неадекватного поведения подростков рассказала кандидат психологических наук, декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова.
Как пишет сетевое издание Om1.ru, в 10–12 лет организм ребенка испытывает значительные гормональные перестройки, которые вызывают нестабильность, эмоциональную неустойчивость, отметила эксперт. Кроме того, связанная с гормональными перестройками неудовлетворенность подростка собственным внешним видом и занимаемым местом в обществе, провоцируют фрустрацию и агрессивное поведение, добавила психолог.
По словам Андронниковой, первые признаки эмоциональной нестабильности можно увидеть уже в 8–9 лет. Это может выражаться в плохом отношении к более слабым. Если в поведении ребенка заметны пренебрежение и жестокость к животным, то нужно обращаться к специалисту, поскольку это весьма плохой признак, подчеркнула спикер.