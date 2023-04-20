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Австрийский министр финансов Бруннер отчитался о заморозке российских активов на сумму 2 миллиарда евро

Экономика
Австрийский министр финансов Бруннер отчитался о заморозке российских активов на сумму 2 миллиарда евро

Правительство Австрии заморозило активы на общую сумму порядка 2 миллиардов евро в рамках антироссийских санкций. Такое заявление сделал министр финансов страны Магнус Бруннер.

По словам политика, соблюдение рестрикций в отношении Москвы соответствует интересам целого ряда государств. В их числе европейские страны, Вашингтон и сама Вена.

«Мы поддерживаем западные санкции в отношении агрессора и с начала конфликта заморозили финансовые активы в размере почти €2 млрд», — говорится в заявлении главы ведомства, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может отказаться от дальнейшего введения экономических ограничений против РФ. Все из-за того, что новые пакеты санкций будут иметь слишком большое количество исключений по сравнению с реальными мерами.
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