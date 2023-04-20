Репортаж ФАН: в Москве отпраздновали День Иерусалима

В тот же день из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты. По данным СМИ, одна из них попала в завод в промзоне города Сдерот на юге страны. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответили на это ударом по объектам производства и хранения оружия, военным постам и учебной базе, принадлежащим исламистскому движению ХАМАС.