Репортаж ФАН: в Москве отпраздновали День Иерусалима

Весь мусульманский мир на днях отмечал День Аль-Кудс (или День Иерусалима) — праздник солидарности с борьбой народа Палестины за независимость. Он традиционно проходит в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан и был учрежден в 1982 году в Иране лидером Исламской революции аятоллой Рухоллой Хомейни.
В этом году к мероприятию особый интерес и в Москве. День Аль-Кудс тут отметили достаточно широко при участии представителей посольств Палестины, Сирии, Ирана и Ливана.
Помимо дипломатов из стран «Сопротивления» (государства Ближнего Востока, традиционно оппонирующие Израилю и США) высказать поддержку палестинцам пришли также российские журналисты и лидеры общественного мнения из разных политических лагерей. Тут и политолог Максим Шевченко, и пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот, и журналист Андрей Фефелов, а также многие другие.
Почему это важно
Арабо-израильский конфликт длится уже десятилетиями. Его вспышки то и дело озаряют регион — достается и Ливану, и Сирии, где, по мнению Израиля, базируются иранские бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — наиболее непримиримые враги еврейского государства.
Недавно мир стал свидетелем очередной волны насилия, захлестнувшей Палестину. Израильская полиция утром 5 апреля провела рейд на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
После этого соцсети обошли шокирующие кадры, на которых палестинцев жестоко избивают прямо в храме. По данным телеканала Al-Mayadeen, в результате столкновений пострадали порядка 100 человек, еще больше 400 были задержаны. Израиль осудили такие страны, как Саудовская Аравия, Египет, Турция, Иордания и другие. Многие высказали беспокойство из-за напряженной ситуации близ мусульманской святыни.
В тот же день из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты. По данным СМИ, одна из них попала в завод в промзоне города Сдерот на юге страны. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответили на это ударом по объектам производства и хранения оружия, военным постам и учебной базе, принадлежащим исламистскому движению ХАМАС.
Бесконечный конфликт?
Два года назад ситуация в Палестине в очередной раз вышла из-под контроля, перейдя в полномасштабные боевые действия между ХАМАС и ЦАХАЛ. Из сектора Газа по израильским населенным пунктам были выпущены сотни ракет. Силы еврейского государства наносили ответные удары.
А началось все с решения Верховного суда Израиля о выселении палестинцев из жилых домов в иерусалимском квартале Шейх-Джаррах. Это спровоцировало беспорядки, а израильская полиция снова начала штурмовать мечеть Аль-Акса.
В ответ на это палестинцы из сектора Газа выпустили более 1500 ракет по территории Израиля. Уже после этого начала работать авиация ЦАХАЛ. Десятки палестинцев, в том числе дети, были убиты. Впоследствии некоторые источники назвали эти события 11-дневной войной.
Объединяющий день
Победа Исламской революции в шиитском Иране считается победой всех мусульман и мощным объединяющим фактором. Объявив последнюю пятницу месяца Рамадан Международным днем аль-Кудс (Днем Иерусалима), аятолла Хомейни хотел объединить всех неравнодушных людей вокруг палестинской проблемы вне зависимости от их политических и религиозных воззрений.
Это также день, сближающий шиитов, суннитов, мусульман и христиан. В последние годы праздник носит откровенно антиамериканский и антинатовский характер.