Эксперты перечислили список вредных продуктов для котов

Эксперты назвали продукты, которые не принесут пользу здоровью котов. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Оказывается, домашних любимцев нельзя кормить едой, присуждающейся человеку. У людей и кошек организм очень сильно отличается, потому не все вкусные и полезные для нас продукты подойдут пушистикам.
К ним относятся, например, молоко, сметана и сыр. Они с легкостью могут спровоцировать у зверьков серьезное пищевое расстройство. Причина проста — кот на этапе своего взросления перестает усваивать лактозу.
Также не следует кормить любимцев овощами, фруктами, сосисками, куриными костями и головами рыб. Данные продукты для животных строго под запретом. Специалисты советуют радовать любимцев полезными профессиональными кормами и давать витамины по назначению ветеринара.
Ранее стало известно, что в школах Ивановской области провели сбор корма для бездомных животных.