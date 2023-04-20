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Эксперты перечислили список вредных продуктов для котов

Общество
Эксперты перечислили список вредных продуктов для котов

Эксперты назвали продукты, которые не принесут пользу здоровью котов. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Оказывается, домашних любимцев нельзя кормить едой, присуждающейся человеку. У людей и кошек организм очень сильно отличается, потому не все вкусные и полезные для нас продукты подойдут пушистикам.

К ним относятся, например, молоко, сметана и сыр. Они с легкостью могут спровоцировать у зверьков серьезное пищевое расстройство. Причина проста — кот на этапе своего взросления перестает усваивать лактозу.

Также не следует кормить любимцев овощами, фруктами, сосисками, куриными костями и головами рыб. Данные продукты для животных строго под запретом. Специалисты советуют радовать любимцев полезными профессиональными кормами и давать витамины по назначению ветеринара.

Ранее стало известно, что в школах Ивановской области провели сбор корма для бездомных животных.
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