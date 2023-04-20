Приехавшую на Пасху в Израиль группу россиян обыскали и не пустили в страну без объяснения причин

Группу туристов из России не пустили в Израиль. Путешественники приехали в страну на Пасху, однако их задержали без объяснения причин и сообщили о депортации в РФ.
Речь идет о шести туристах из Нижегородской области. По данным журналистов, по прибытии в Израиль их задержали на таможне для дополнительной проверки, провели двухчасовой обыск, задавали множество вопросов, интересовались целями визита и наличием знакомых в Израиле.
У путешественников были забронированы номера в отелях страны, имелась медстраховка и обратные билеты. Тем не менее, им объявили о депортации в Россию, сообщает «Турпром».
В 2023 году российские туристы смогут отправиться в путешествие без виз в сто стран мира. В их число входит и Абхазия, которая становится одним из самых излюбленных мест отдыха граждан.
Власти Таиланда решили отложить введение сбора с прибывающих авиатранспортом иностранных туристов до сентября, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на министра туризма и спорта страны Пипата Ратчакитпракана.