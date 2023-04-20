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Ярославский суд отказался удовлетворять иск о замене слова «мэр» на русский аналог

Общество
Ярославский суд отказался удовлетворять иск о замене слова «мэр» на русский аналог

Ярославский областной суд отказался удовлетворять иск с требованием о замене слов «муниципалитет», «мэр» и «мэрия».

Ответчиками по иску проходили представители губернатора региона, областной думы и местных властей. Они не стали оспаривать иностранное происхождение слов. В учреждении заявили, что это уже давно принятые в современном русском языке понятия.

Ранее с данным требованиям в суд обратился экс-депутат Ярославской области Александр Симон. По его словам, подобные наименования противоречат федеральному закону о государственном языке. Он предлагал найти этим словам замену. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
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