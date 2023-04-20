Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что вчера над Киевом пролетел метеорит

Замеченные вчера над Киевом яркая вспышка и неизвестный горящий объект могли быть падающим метеоритом из метеорного потока Лириды, передает РИА Новости слова военного эксперта Алексея Леонкова.
Леонков отметил, что этот метеорит, вероятнее всего, был метеором потока Лириды. Максимальная активность явления приходится на 18-22 апреля.
Версию эксперта предположил и научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Он отметил, что всегда есть вероятность подобного явления, так как относительно небольшие тела размером до десяти метров не всегда удается обнаружить.
Ранее Космическое агентство Украины назвало вчерашнюю вспышку над Киевом «высокоэнергетическим акустическим событием».