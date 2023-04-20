Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскрыл ФАН, чего именно ждет от близких в день своего 65-летия

Хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов родился 20 апреля 1958 года. В беседе с ФАН спортсмен сам рассказал о том, как проводит день своего 65-летия.
По словам именинника, юбилей никак не повлиял на обычный ритм его жизни. Свой день рождения парламентарий встречает на рабочем месте. По его словам, отпраздновать юбилей он планирует сегодня вечером, в кругу самых близких ему людей.
«Я нахожусь на рабочем месте в Государственной думе, так что все достаточно буднично: в это достаточно непростое время все достаточно просто. Вечером буду дома с семьей», — сказал народный избранник.
Вячеслав Фетисов также отметил, что сегодня сердечные поздравления он получил не только от корреспондента Федерального агентства новостей. По его слова, сегодняшний день у него начался с приема теплых слов в свой адрес со всей страны.
«Огромное количество поздравлений. С раннего утра, начиная с Дальнего Востока, люди поздравляют. Приятно», — пояснил собеседник ФАН.
На вопрос о том, есть ли у него какое-либо излюбленное блюдо, без которого он не может представить праздничный стол по случаю своего дня рождения, именинник ответил, что для него главное — семейный уют и любовь близких.
«Мои жена и дочь очень вкусно готовят. Думаю, сегодня они приготовят очередной гастрономический сюрприз и предложат его на семейном ужине. Буду ждать этот сюрприз. Какого-то конкретно одного блюда нет. Обычно это просто красиво сервированный праздничный стол, накрытый моими любимыми женщинами», — сказал парламентарий.
Ранее актер Константин Лавроненко рассказал ФАН о том, как празднует свой день рождения. По словам артиста, в настоящее время он выехал на море.