Украинские телефонные террористы могут быть причастны к исчезновению матери советника сенатора Силкиной

Отмечается, что 76-летнюю Татьяну Адабаш, мать Силкиной, зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. Женщина перемещалась по городу и меняла различные виды транспорта. Следователи предполагают, что действиями пенсионерки могу управлять преступники, убедившие ее в мнимой опасности.