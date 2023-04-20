Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинские телефонные террористы могут быть причастны к исчезновению матери советника сенатора Силкиной

Происшествия
Украинские телефонные террористы могут быть причастны к исчезновению матери советника сенатора Силкиной

Пропажа матери советника сенатора Елены Силкиной могла быть спланирована украинскими телефонными террористами, сообщает Telegram-канал Mash.

Мошенники могли уговорить пожилую женщину выключить телефон и покинуть квартиру, сообщает Telegram-канал Mash. В данный момент преступники требуют от Силкиной выкуп за возвращение якобы похищенной матери.

Отмечается, что 76-летнюю Татьяну Адабаш, мать Силкиной, зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. Женщина перемещалась по городу и меняла различные виды транспорта. Следователи предполагают, что действиями пенсионерки могу управлять преступники, убедившие ее в мнимой опасности.

Ранее канал Infox.ru сообщал о мошеннике, убедившем жительницу Москвы выбросить все свои деньги в окно.
телефонные террористы елена силкина выкуп
Военкоры ФАН