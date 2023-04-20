Сбежавшая в Израиль певица Алла Пугачева платит за учебу детей более 3 миллионов рублей в год

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) опубликовали видео с детьми Гарри и Лизой в соцсетях. Год обучения в элитной школе обходится сбежавшим в Израиль звездам 3,2 млн рублей.
В ролике школьники одеты в форму, на которой можно заметить эмблему «King Solomon school». Это учебное заведение является одним из самых дорогих в Израиле.
Учреждение открылось четыре года назад. Тем не менее, там учатся дети политиков и богатых предпринимателей. Основателем является бизнесмен Вячеслав Мирилашвили. Ранее он был совладельцем социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент дети примадонны учатся в начальной школе. В месяц за обучение необходимо платить шесть тысяч шекелей или 135 тысяч рублей. Таким образом, за год родители отдают три миллиона 240 тысяч рублей. Местные СМИ подчеркивают, что далеко не каждая семья может себе это позволить.
Стоит отметить, что ранее в генпрокуратуру поступало обращение с просьбой проверить Пугачеву на финансирование ВСУ. Как сообщает RT, составитель полагает, что певица может поддерживать Киев.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами