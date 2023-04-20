Сбежавшая в Израиль певица Алла Пугачева платит за учебу детей более 3 миллионов рублей в год

На данный момент дети примадонны учатся в начальной школе. В месяц за обучение необходимо платить шесть тысяч шекелей или 135 тысяч рублей. Таким образом, за год родители отдают три миллиона 240 тысяч рублей. Местные СМИ подчеркивают, что далеко не каждая семья может себе это позволить.