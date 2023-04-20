Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова Запада об отказе вводить санкции против РФ

Россия не считает возможным комментировать сообщение о якобы прекращении введения антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавнюю публикацию в издании Financial Times. В статье говорилось, что Евросоюз прекращает введение новых санкций, по причине того, что новые меры потребуют внесения еще больших исключений.
«Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения», — сказал Песков.
Также Песков прокомментировал цели спецоперации России на Украине. Одной из них является недопущение вступления Киева в Североатлантический альянс, пишет «Национальная служба Новостей».