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Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова Запада об отказе вводить санкции против РФ

Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова Запада об отказе вводить санкции против РФ

Россия не считает возможным комментировать сообщение о якобы прекращении введения антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавнюю публикацию в издании Financial Times. В статье говорилось, что Евросоюз прекращает введение новых санкций, по причине того, что новые меры потребуют внесения еще больших исключений.

«Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения», — сказал Песков.

Также Песков прокомментировал цели спецоперации России на Украине. Одной из них является недопущение вступления Киева в Североатлантический альянс, пишет «Национальная служба Новостей».
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