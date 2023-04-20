Мощный огонь охватил склад на улице Гагарина в Калининграде

Мощный пожар произошел на территории склада, расположенного в Калининграде. Соответствующую информацию представила пресс-служба МЧС России.
Как стало известно, огонь распространился в одноэтажном здании на улице Гагарина. К текущему моменту пламя охватило площадь 1200 квадратных метров.
При этом в ведомстве подчеркнули, что дом построен из сендвич-панелей. В свою очередь, региональное управление МЧС сообщило о присвоении пожару повышенного уровня сложности.
На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Всего в тушении огня задействованы 9 единиц специальной техники, а также 47 человек личного состава.
Ранее в небе над петербургским Кировским заводом заметили столб оранжевого дыма. Позже выяснилось, что выброс произошел из-за проблем с очисткой мартеновских печей.