Федеральный департамент экономики Швейцарии ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН

Федеральный департамент экономики Швейцарии расширил санкционный список по России. В перечень вошли ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН.
Изменения вступят в силу 20 апреля в 18:00 по местному времени (17:00 по Москве), говорится в сообщении швейцарских властей.
«Швейцария берет на себя ответственность за санкции против этих двух организаций», — заявили в департаменте.
Напомним, что схожие шаги ранее предпринял Евросоюз. ЕС добавил ЧВК «Вагнер» и Федеральное агентство новостей в черный список 13 апреля.
Минфин США ввел санкции против РИА ФАН в 2018 году. 25 февраля 2023 года Совет Евросоюза ввел рестрикции против Медиагруппы «Патриот», в которую входит Федеральное агентство новостей.