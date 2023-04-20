Широкой поступью, но не за пивом: актер Георгий Тесля-Герасимов о необходимой помощи молодежи Донбасса

В том, какими подрастают молодые поколения — будущее Российского государства, будущее каждого россиянина. И чтобы новая смена была здоровой, имела широкий круг интересов, нарабатывала нужные стране компетенции и строила ее так, чтобы в ней хотелось жить, молодежи обязательно нужно помогать — всем обществом, всеми возможными ресурсами. Иногда, чтобы дети интересовались чем-то, кроме пива в подворотне, достаточно совсем немного. О своих наблюдениях в Донбассе рассказал читателям ФАН актер и доброволец, служащий в зоне СВО, Георгий Тесля-Герасимов.
Место для шага вперед. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Дорогие друзья, дорогие читатели, тем не может быть много. Просто у этих тем есть различные грани, оттенки, и их нужно хотя бы изредка, с определенной периодичностью, но обсуждать. И когда всплывает тема — поднимается соответствующая проблема. Вот и я опять касаюсь темы нашей прекрасной молодежи, но под немного другим углом зрения. Молодежь должна двигаться вперед. Тем более непосредственно в нашем государстве, в наших вновь прибывших регионах нельзя забывать про молодежь — в Донецкой и Луганской народных республиках.
Сегодня мне довелось сходить в полуразрушенный клуб и там снять видео, маленький такой ролик-обращение к тем, кто может помочь молодежи, живущей в селе, где мы стоим. Молодежь занимается физкультурой, спортом, приходят в этот клуб ребята от 14 до 21 года. Но, к сожалению, в клубе ветхое оборудование, ветхий спортивный инвентарь. Хотелось бы просто помочь и с радостью смотреть на их тренировки, а не с болью и грустью — так, как было в конце 80-х-начале 90-х. Тогда мы ходили в полуподвальные помещения, сами себе варили штанги, гантели, рельсы поднимали, потому что ничего попросту не было.
Сейчас всякого спортинвентаря у нас в стране в достатке. Очень много фитнес-центров, очень много меценатов — богатых, интересных, сильных людей, продвинутых бизнесменов. Очень много тренажеров. Старые, но современные и исправные, тренажеры можно было бы отправить сюда — могли бы сделать подарок и ни с чем не сравнимый вклад, чтобы ребята занимались. Не пили водку и пиво в подворотнях, не употребляли наркотики, а занимались физкультурой и спортом перед тем, как окончить школу, поступить в институты нашей страны.
Кому надо, услышит. Кому надо, тот увидит и почувствует, поймет лично мою боль, сострадание, сопереживание тем молодым ребятам, которые вступают в большую жизнь, идут сейчас широкой поступью. Пускай даже и на онлайн-обучение школ, институтов и так далее. Надо помогать молодежи, необходимо звонить во все колокола.
Спасибо всем огромное!
С вами был Георгий Тесля-Герасимов.
Храни вас Господь и ваших близких!
Пока!