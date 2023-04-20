Широкой поступью, но не за пивом: актер Георгий Тесля-Герасимов о необходимой помощи молодежи Донбасса

Сегодня мне довелось сходить в полуразрушенный клуб и там снять видео, маленький такой ролик-обращение к тем, кто может помочь молодежи, живущей в селе, где мы стоим. Молодежь занимается физкультурой, спортом, приходят в этот клуб ребята от 14 до 21 года. Но, к сожалению, в клубе ветхое оборудование, ветхий спортивный инвентарь. Хотелось бы просто помочь и с радостью смотреть на их тренировки, а не с болью и грустью — так, как было в конце 80-х-начале 90-х. Тогда мы ходили в полуподвальные помещения, сами себе варили штанги, гантели, рельсы поднимали, потому что ничего попросту не было.