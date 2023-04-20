Задолженность МО Ярославской области возросла почти на 500 млн рублей

Однако, существенно увеличилась в марте задолженность МО Ярославской области – на чуть более 6% или на 498,3 млн рублей. В результате общая сумма долга достигла 8,781 млрд рублей. Сам долг представляет собой кредиты, полученные из бюджета, указано в публикации Минфина России.