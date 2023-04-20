Задолженность МО Ярославской области возросла почти на 500 млн рублей

Государственный долг Ярославской области сократился, но выросла задолженность муниципальных образований региона. Об этом говорится в опубликованных Минфином РФ данных о состоянии задолженности субъектов на 1 апреля 2023 года.
Так, размер госдолга Ярославской области снизился почти на 5 млрд рублей и составляет 48,167 млрд, пишет сетевое издание ECHO76. Из указанной суммы часть бюджетных кредитов – 36, 3 млрд рублей, а государственных ценных бумаг – 11 733 млрд рублей. В течение месяца эта цифра сократилась на 240 млн рублей, отмечается в документе.
Однако, существенно увеличилась в марте задолженность МО Ярославской области – на чуть более 6% или на 498,3 млн рублей. В результате общая сумма долга достигла 8,781 млрд рублей. Сам долг представляет собой кредиты, полученные из бюджета, указано в публикации Минфина России.