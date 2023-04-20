Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Задолженность МО Ярославской области возросла почти на 500 млн рублей

Экономика
Задолженность МО Ярославской области возросла почти на 500 млн рублей

Государственный долг Ярославской области сократился, но выросла задолженность муниципальных образований региона. Об этом говорится в опубликованных Минфином РФ данных о состоянии задолженности субъектов на 1 апреля 2023 года.

Так, размер госдолга Ярославской области снизился почти на 5 млрд рублей и составляет 48,167 млрд, пишет сетевое издание ECHO76. Из указанной суммы часть бюджетных кредитов – 36, 3 млрд рублей, а государственных ценных бумаг – 11 733 млрд рублей. В течение месяца эта цифра сократилась на 240 млн рублей, отмечается в документе.

Однако, существенно увеличилась в марте задолженность МО Ярославской области – на чуть более 6% или на 498,3 млн рублей. В результате общая сумма долга достигла 8,781 млрд рублей. Сам долг представляет собой кредиты, полученные из бюджета, указано в публикации Минфина России.
ярославская область минфин рф госдолг
Военкоры ФАН