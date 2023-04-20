Польские фермеры устроили протест на тракторах против ввоза продовольствия с Украины

Польские фермеры на 50 сельскохозяйственных тракторах устроили протест из-за импорта украинских продуктов. Об этом сообщило агентство РАР.
По данным агентства, тракторы двигаются колонной оо национальной дороге №8 между городом Зомбковице-Сленске в Нижней Силезией. Сообщается, что протестующие планируют доехать до сельской гмины Лагевники, а после повернуть в обратную сторону и добраться до Нижнесилезского воеводства.
Ранее Польша предложила вместе с зерном запретить ввозить и другие украинские продукты, потому как импорт из Украины наносит значительный урон собственным рынкам страны.