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Польские фермеры устроили протест на тракторах против ввоза продовольствия с Украины

Происшествия
Польские фермеры устроили протест на тракторах против ввоза продовольствия с Украины

Польские фермеры на 50 сельскохозяйственных тракторах устроили протест из-за импорта украинских продуктов. Об этом сообщило агентство РАР.

По данным агентства, тракторы двигаются колонной оо национальной дороге №8 между городом Зомбковице-Сленске в Нижней Силезией. Сообщается, что протестующие планируют доехать до сельской гмины Лагевники, а после повернуть в обратную сторону и добраться до Нижнесилезского воеводства.

Ранее Польша предложила вместе с зерном запретить ввозить и другие украинские продукты, потому как импорт из Украины наносит значительный урон собственным рынкам страны.
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