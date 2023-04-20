Польские фермеры устроили протест на тракторах против ввоза продовольствия с Украины

По данным агентства, тракторы двигаются колонной оо национальной дороге №8 между городом Зомбковице-Сленске в Нижней Силезией. Сообщается, что протестующие планируют доехать до сельской гмины Лагевники, а после повернуть в обратную сторону и добраться до Нижнесилезского воеводства.